Експерти розповіли, чи очікувати на дефіцит олії в Одеській області.

Дефіцит олії в Одеській області цього сезону може стати наслідком посухи на півдні країни, що серйозно вдарила по аграрному сектору, повідомляє Politeka.

Через спеку й воєнні дії фермери Миколаївщини та Херсонщини втратили значну частину врожаю соняшнику, повідомляє Politeka. У деяких господарствах обсяги збору скоротилися в кілька разів, що суттєво вплине на переробку та ціноутворення.

Аграрії зазначають, що цьогорічний соняшник виріс дрібним і маловрожайним. Через відсутність опадів улітку та нестачу вологи взимку й навесні замість очікуваних центнерів з гектара отримують лише частину минулорічних показників. Комбайнери визнають, що ситуація гірша утричі, а врожайність і якість насіння значно поступаються попереднім сезонам. На Херсонщині, за словами місцевих фермерів, середня врожайність упала до 5–6 центнерів з гектара, тоді як торік цей показник сягав восьми.

У господарствах Миколаївщини подекуди не вдалося зібрати нічого: посіви просто не сформували головки. Земля пересохла настільки, що на полях утворилися глибокі тріщини. До кліматичних викликів додаються наслідки війни — знищена техніка, заміновані площі, спроби аграріїв відновити угіддя після двох років розмінування.

Зменшення врожайності одразу позначиться на обсягах переробки, адже хоча заводські потужності збережені, сировини бракуватиме. За оцінками виробників, нинішня ціна на олію становить 80–90 гривень за літр, а наступного року може сягнути ста. Експерти наголошують, що попри проблеми з урожаєм, дефіцит олії в Одеській області не очікується, адже Україна виробляє більше, ніж споживає. Проте собівартість виробництва зростає через подорожчання пального, енергоносіїв і логістики, що формує остаточну ціну на прилавках.

