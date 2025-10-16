Дефицит масла в Одесской области в этом сезоне может стать следствием засухи на юге страны, серьезно ударившей по аграрному сектору, сообщает Politeka.

Из-за жары и военных действий фермеры Николаевщины и Херсонщины потеряли значительную часть урожая подсолнечника, сообщает Politeka . В некоторых хозяйствах объемы сбора сократились в несколько раз, что существенно повлияет на переработку и ценообразование.

Аграрии отмечают, что нынешний подсолнечник вырос мелким и малоурожайным. Из-за отсутствия осадков летом и нехватки влаги зимой и весной вместо ожидаемых центнеров с гектара получают лишь часть прошлогодних показателей. Комбайнеры признают, что ситуация хуже втрое, а урожайность и качество семян значительно уступают предыдущим сезонам. В Херсонской области, по словам местных фермеров, средняя урожайность упала до 5–6 центнеров с гектара, тогда как в прошлом году этот показатель достигал восьми.

В хозяйствах Николаевщины иногда не удалось собрать ничего: посевы просто не сформировали головки. Земля пересохла так, что на полях образовались глубочайшие трещины. К климатическим вызовам прилагаются последствия войны — уничтожена техника, заминированные площади, попытки аграриев восстановить угодья после двух лет разминирования.

Уменьшение урожайности сразу скажется на объемах переработки, ведь хотя заводские мощности сохранены, сырья не хватит. По оценкам производителей, нынешняя цена на масло составляет 80-90 гривен за литр, а в следующем году может достичь ста. Эксперты отмечают, что, несмотря на проблемы с урожаем, дефицит масла в Одесской области не ожидается, ведь Украина производит больше, чем потребляет. Однако себестоимость производства растет из-за подорожания горючего, энергоносителей и логистики, что формирует окончательную цену на прилавках.

Источник: Подробности

