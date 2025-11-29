Усі ці пропозиції демонструють, що робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює різні професійні напрями.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі зараз доступна у кількох сферах, пропонуючи стабільні умови та офіційне працевлаштування, повідомляє Politeka.

Платформа work.ua показує вакансії для людей із різним досвідом. Серед актуальних пропозицій — творчі, сервісні та технічні напрямки.

Суспільне Мовлення шукає монтажера відео. Зарплата становить 19 960 грн до податків. Графік гібридний, робота передбачає офіційне оформлення. Вимоги: мінімум рік практики, знання Adobe Premiere Pro, After Effects, досвід кольорокорекції та розуміння алгоритмів YouTube. Обов’язки включають монтаж телевізійних сюжетів, створення графічних елементів і підготовку матеріалів для цифрових платформ.

Ще одна пропозиція — швейцар у Центрі дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району. Оплата від 4 до 5 тисяч гривень. Досвід роботи не обов’язковий, тому вакансія підходить для тих, хто готовий навчатися. Функції включають контроль пропускного режиму, зустріч гостей, забезпечення безпеки та допомогу у поточних завданнях.

Технічна позиція — електромонтер підстанції. Заробіток — 12 194 грн. Кандидат повинен мати мінімум два роки досвіду і групу допуску з електробезпеки III–IV. Основні обов’язки: технічне обслуговування та ремонт обладнання, проведення профілактичних оглядів, заміна та налаштування елементів систем, ведення документації й дотримання стандартів безпеки.

Усі ці пропозиції демонструють, що робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює різні професійні напрями, дозволяючи людям старшого віку залишатися активними та забезпечувати стабільний дохід.

