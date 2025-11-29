Все эти предложения демонстрируют, что работа для пенсионеров в Запорожье охватывает разные профессиональные направления.

Работа для пенсионеров в Запорожье сейчас доступна в нескольких областях, предлагая стабильные условия и официальное трудоустройство, сообщает Politeka.

Платформа work.ua показывает вакансии для людей с разным опытом. Среди актуальных предложений – творческие, сервисные и технические направления.

Общественная речь ищет монтажера видео. Зарплата составляет 19 960 грн в налоги. График гибридный, работа предполагает официальное оформление. Требования: минимум год практики, знание Adobe Premiere Pro, After Effects, опыт цветокоррекции и понимание алгоритмов YouTube. Обязанности включают в себя монтаж телевизионных сюжетов, создание графических элементов и подготовку материалов для цифровых платформ.

Еще одно предложение – швейцар в Центре досуга детей и юношества Вознесеновского района. Оплата от 4 до 5 тысяч гривен. Опыт работы не обязателен, поэтому вакансия подходит для тех, кто готов учиться. Функции включают контроль пропускного режима, встречу гостей, обеспечение безопасности и помощь в текущих задачах.

Техническая позиция – электромонтер подстанции. Заработок – 12 194 грн. Кандидат должен иметь минимум два года опыта и группу допуска по электробезопасности III–IV. Основные обязанности: техническое обслуживание и ремонт оборудования, проведение профилактических осмотров, замена и настройка элементов систем, ведение документации и соблюдение стандартов безопасности.

Все эти предложения показывают, что работа для пенсионеров в Запорожье охватывает различные профессиональные направления, позволяя людям старшего возраста оставаться активными и обеспечивать стабильный доход.

