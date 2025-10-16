Початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі залежить від завершення всіх ремонтних робіт та погодних умов.

Початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі перебуває під контролем місцевої влади та теплопостачальних підприємств, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України раніше опублікував постанову, яка передбачала старт опалювального сезону з 1 листопада 2025 року та завершення 31 березня 2026-го. Однак Міністерство енергетики уточнило, що документ стосувався лише продовження фіксованих цін на природний газ для населення. Фактичне рішення про подачу тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на погодні умови: тепло подається, коли протягом трьох діб температура повітря тримається нижче +8 °C.

За даними Суспільного, Криворізький район вже готовий до початку опалювального сезону на понад 90 %. Голова районної державної адміністрації Євген Ситниченко зазначив, що протягом року було замінено близько 70 кілометрів тепломереж. Однак роботи з ізоляції труб та заміни окремих вузлів продовжуються, аби гарантувати безперебійну подачу тепла у житлові будинки, школи та лікарні.

Керівник "Криворізької теплоцентралі" Сергій Зубчевський повідомив, що наразі замінено понад 64 кілометри із запланованих 80. На деяких об’єктах роботи ведуться цілодобово, щоб завершити підготовку до зимового періоду. Для підтримки комунального підприємства держава залучила фахівців із 19 областей України, що дозволяє пришвидшити ремонтні роботи та забезпечити стабільність теплопостачання.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Кривому Розі залежить від завершення всіх ремонтних робіт та погодних умов. Місцева влада і тепловики роблять усе можливе, щоб опалення запрацювало своєчасно і забезпечило комфортні умови для мешканців району, незважаючи на складну ситуацію в енергетичній системі та необхідність координації великого обсягу робіт.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: що саме спричинило кризу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: про які ризики попередили.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: які вакансії пропонують містянам.