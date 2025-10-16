Начало отопительного сезона 2025 года в Кривом Роге зависит от завершения всех ремонтных работ и погодных условий.

Начало отопительного сезона 2025 года в Кривом Роге находится под контролем местных властей и теплоснабжающих предприятий, сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины ранее опубликовал постановление, которое предусматривало старт отопительного сезона с 1 ноября 2025 года и завершение 31 марта 2026 года. Однако Министерство энергетики уточнило, что документ касался только продолжения фиксированных цен на газ для населения. Фактическое решение о подаче тепла принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на погодные условия: тепло подается, когда в течение трех суток температура воздуха держится ниже +8 °C.

По данным "Суспільного", Криворожский район уже готов к началу отопительного сезона более чем на 90%. Глава районной государственной администрации Евгений Ситниченко отметил, что в течение года было заменено около 70 километров теплосетей. Однако работы по изоляции труб и замене отдельных узлов продолжаются, чтобы гарантировать бесперебойную подачу тепла в жилые дома, школы и больницы.

Руководитель "Криворожской теплоцентрали" Сергей Зубчевский сообщил, что в настоящее время заменено более 64 километров из запланированных 80. На некоторых объектах работы ведутся круглосуточно, чтобы завершить подготовку к зимнему периоду. Для поддержки коммунального предприятия государство привлекло специалистов из 19 областей Украины, что позволяет ускорить ремонтные работы и обеспечить стабильность теплоснабжения.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Кривом Роге зависит от завершения всех ремонтных работ и погодных условий. Местные власти и тепловики делают все возможное, чтобы отопление заработало своевременно и обеспечило комфортные условия для жителей района, несмотря на сложную ситуацию в энергетической системе и необходимость координации большого объема работ.

Источник: Суспільне

