Мешканців кількох населених пунктів у Полтавській області попереджають про графік відключення світла з 17 по 18 жовтня.

Графік відключення світла з 17 по 18 жовтня у Полтавській області оприлюднило АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

За інформацією постачальника, роботи заплановані у різних населених пунктах, тож жителям варто завчасно підготуватися, щоб уникнути незручностей.

Графік відключення світла з 17 по 18 жовтня у Полтавській області передбачає планові ремонтні та профілактичні роботи на об’єктах енергомереж.

17.10 з 08:00 до 17:00 без електроенергії залишиться частина села Мокіївка. Зокрема, це стосується таких адрес: Уханя, 2, 3, 29ДАЧА, 52, 53, 54ДАЧА, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, Шевченка, 11, 12, 14, 15.

Також до списку увійшли: Новоселівка, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, Садова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12ДАЧА, 13, 14, 15ДАЧА, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, Шкільний, 1, 2, 3, 4, 5ДАЧА, 6, 7.

У цей же день, 17.10, з 08:00 до 16:30 струм тимчасово зникне у Пізниках. Обмеження торкнуться таких вулиць: Г.С. Сковороди, 8, Кільцевий, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19, Острівська, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63.

Наступного дня, 18.10, з 08:00 до 17:00 планові роботи триватимуть у Олександрівці. Відповідно до повідомлення енергетиків, електропостачання буде припинене на вулиці Кільцева, 4, 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 27, 31.

У компанії закликають споживачів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

