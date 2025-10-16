Жителей нескольких населенных пунктов в Полтавской области предупреждают о графике отключения света с 17 по 18 октября.

График отключения света с 17 по 18 октября в Полтавской области обнародовал АО "Полтаваоблэнерго", сообщает Politeka.

По информации поставщика, работы запланированы в разных населенных пунктах, поэтому жителям следует заранее подготовиться во избежание неудобств.

График отключения света с 17 по 18 октября в Полтавской области предусматривает плановые ремонтные и профилактические работы на объектах энергосетей.

17.10 с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останется часть села Мокиевка. В частности, это касается таких адресов: Уханя, 2, 3, 29ДАЧА, 52, 53, 54ДАЧА, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, Шевченка, 11, 12, 14, 15.

Также в список вошли: Новоселівка, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, Садова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12ДАЧА, 13, 14, 15ДАЧА, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, Шкільний, 1, 2, 3, 4, 5ДАЧА, 6, 7.

В этот же день, 17.10, с 08:00 до 16:30 ток временно исчезнет в Поездках. Ограничения коснутся следующих улиц: Г.С. Сковороди, 8, Кільцевий, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19, Острівська, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63.

На следующий день, 18.10, с 08:00 до 17:00 плановые работы будут проходить в Александровке. Согласно сообщению энергетиков, электроснабжение будет прекращено на улице Кільцева, 4, 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 27, 31.

В компании призывают потребителей отнестись к временным неудобствам с пониманием.

