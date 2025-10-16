Подать заявление на назначение денежной помощи пенсионерам в Черкасской области можно удобно и без лишних очередей в несколько способов.

В Черкасской области отдельные категории граждан, в том числе пенсионеры и находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах люди могут получить социальную денежную помощь, сообщает Politeka.

Такой вид поддержки направлен на тех жителей области, которые оказались без соответствующей социальной защиты или потеряли основной источник дохода.

Кто имеет право на выплату

Прежде всего, социальная поддержка назначается лицам, которые не получают пенсий или других государственных выплат, в частности компенсаций, выплачиваемых из-за повреждения здоровья на производстве или потери трудоспособности.

Кроме того, право на эту помощь имеют малообеспеченные граждане, если их среднемесячный совокупный доход за последние шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум, установленный для украинцев, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

Дополнительно социальная выплата может быть назначена следующим категориям населения:

гражданам, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим права на пенсию;

лицам с инвалидностью I группы, не получающим пенсионные выплаты;

детям умершего кормильца, в частности, родившимся в течение 10 месяцев после его смерти, если на день смерти кормильца не имел необходимого страхового стажа для получения пенсии лицом с инвалидностью III группы.

Размер выплаты

Сумма государственной социальной денежной помощи в Черкасской области определяется на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и зависит от категории получателя. Она устанавливается в следующих размерах:

50% - на троих и более детей умершего кормильца;

120% - на двоих детей умершего кормильца;

100% - для лиц с инвалидностью I группы, женщин со званием "Мать-героиня", а также на одного ребенка умершего кормильца;

80% - для лиц с инвалидностью II группы;

60% - для лиц с инвалидностью III группы;

30% - для граждан, достигших возраста, определенного в статье 1 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Как оформить

Подать заявление на назначение помощи можно удобно и без лишних очередей в несколько способов:

через уполномоченных лиц территориального общества, принимающих документы на местах;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ;

с помощью государственного портала "Дия".

