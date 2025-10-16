Подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче влияет преимущественно на пассажиров, пользующихся наличными.

Подорожание проезда во Львовской области вступило в силу в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Новые цены касаются общественного транспорта и определяют разные условия оплаты для пассажиров. Те, кто платит наличными, теперь будут платить 20 гривен вместо предыдущих 15, в то же время владельцы «Карты дрогобычанина» остаются на старом тарифе. Для бесконтактных платежей банковскими картами введен промежуточный тариф – 18 грн, что стимулирует использование безналичных расчетов.

По словам представителей исполкома, такой формат оплаты позволяет вести точный учет пассажиров, определять нагрузку на маршруты и фиксировать количество льготных категорий. Бесплатный проезд в рамках общины предоставляется участникам боевых действий, добровольцам АТО и ООС, защитникам Украины, лицам с инвалидностью из-за войны войны и сопровождающим, пострадавшим от ЧАЭС, ветеранам службы, реабилитированным гражданам, детям с инвалидностью, многодетным семьям и членам семей погибших или пропавших.

Пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью III группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот имеют право на 20 бесплатных ежемесячных поездок при наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ». Учащиеся средних заведений получают бесплатный проезд до 19:30 ежедневно в течение учебного года, кроме выходных, при предъявлении учащегося билета.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче влияет преимущественно на пассажиров, пользующихся наличными. В то же время держатели карт общины могут продолжать пользоваться транспортом на старых условиях, а новые ставки и безналичные оплаты позволяют более точно учитывать пассажиропоток и уравновешивать платные и льготные категории.

