Дефицит хлеба в Днепропетровской области в сезоне 2025/26 может привести к существенному росту стоимости продукции из-за ограниченных запасов продовольственной пшеницы, необходимой для работы местных мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Во время конференции «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели» Украины Родион Рыбчинский подчеркнул, что валовой сбор зерновых культур прогнозируется на уровне около 21 миллиона тонн. Из этого объема только 10,3 миллиона тонн составит пшеница продовольственного назначения, а перво- и второклассного зерна будет всего 1,7 миллиона тонн, что критически недостаточно для производства муки высокого качества и удовлетворения внутренних потребностей.

По словам эксперта, конкуренция между экспортерами и перерабатывающими предприятиями за ограниченные объемы качественного зерна постоянно растет. Часть аграриев решила временно удерживать запасы в собственных хранилищах, откладывая продажу, что приводит к колебаниям на рынке и создает сложности для хлебопекарных компаний.

Дополнительным вызовом становится дефицит ржи: ожидаемый импорт в сезоне 2025/26 составит около 9 тысяч тонн, тогда как в предыдущем году этот показатель не превышал 1,6 тысяч тонн. Такая ситуация усиливает зависимость страны от внешних поставщиков и оказывает влияние на стабильность цен на хлебопродукты.

Аналитики отмечают, что ограниченная ресурсная база и нынешняя структура производства могут оказаться определяющими факторами дальнейшего подорожания. Уже сегодня нехватка качественного зерна диктует условия работы предприятий, создавая риск для продовольственного равновесия.

Следовательно, дефицит хлеба в Днепропетровской области остается одним из ключевых вызовов рынка, формируя ценовые тенденции и требуя от производителей и государственных институций оперативных действий по сохранению стабильности обеспечения населения базовыми продуктами.

Источник: Agravery.com

