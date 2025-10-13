Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі залишається однією з найактуальніших тем для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.

В Україні діють державні програми підтримки, аби допомогти людям знайти безкоштовне житло для ВПО у новій громаді, зокрема й у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі надається за кількома ініціативами, що реалізуються державою спільно з міжнародними партнерами.

Ці програми створені для підтримки не лише переселенців, а й військовослужбовців, родин загиблих захисників, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та тих, чиї домівки були знищені під час бойових дій.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі передбачене Законом України про житловий фонд соціального призначення. Саме цей документ визначає порядок отримання соціального помешкання для певних категорій громадян.

Процес не можна назвати швидким, адже він передбачає збір документів, перевірку та очікування своєї черги. У 2025 році для переселенців передбачено можливість отримати квартири у тилових регіонах України за кошти міжнародних донорів.

Іноді надаються службові помешкання на тимчасовій основі. Пріоритет отримують родини з дітьми, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Серед найбільш відомих ініціатив, які наразі працюють, є "єВідновлення". Вона створена для тих, хто втратив дім або став переселенцем.

Компенсація надається у формі сертифіката, який можна використати для придбання квартири, або коштів на будівництво нового помешкання.

Ще одна важлива програма під назвою "єОселя" орієнтована на військових, педагогів, науковців та медиків. Вона передбачає іпотечне кредитування під 3% для пільгових категорій і під 7% для решти громадян.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право