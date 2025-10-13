Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре остается одной из самых актуальных тем для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

В Украине действуют государственные программы поддержки, чтобы помочь людям найти бесплатное жилье для ВПЛ в новой общине, в том числе и в Днепре, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляется по нескольким инициативам, реализуемым государством совместно с международными партнерами.

Эти программы созданы для поддержки не только переселенцев, но и военнослужащих, семей погибших защитников, лиц с инвалидностью, детей-сирот и тех, чьи дома были уничтожены во время боевых действий.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предусмотрено Законом Украины о жилищном фонде социального назначения. Именно этот документ определяет порядок получения социальной квартиры для определенных категорий граждан.

Процесс нельзя назвать быстрым, ведь предполагает сбор документов, проверку и ожидание своей очереди. В 2025 году для переселенцев предусмотрена возможность получить квартиры в тыловых регионах Украины за счет международных доноров.

Иногда предоставляются служебные помещения на временной основе. Приоритет получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Среди наиболее известных инициатив, которые сейчас работают, есть "єВідновлення". Она создана для тех, кто потерял дом или стал переселенцем.

Компенсация предоставляется в форме сертификата, который можно использовать для приобретения квартиры или средств на строительство нового жилища.

Еще одна важная программа под названием "єОселя " ориентирована на военных, педагогов, ученых и медиков. Она предусматривает ипотечное кредитование под 3% для льготных категорий и под 7% для всех остальных граждан.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право