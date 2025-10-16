Во время проведения ремонта в Киеве движение транспорта частично ограничено одной полосой.

Ограничение движения в Киеве носит временный характер, изменения будут продолжаться во время ремонтных работ на улицах украинской столицы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В столице будет временно меняться организация дорожного проезда. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", до 17 октября в Печерском районе Киева частично ограничено движение транспорта на бульваре Николая Михновского.

Такое решение связано с проведением ремонтных работ дорожного покрытия, выполняемых КП ШЭУ Печерского района. Специалисты коммунального предприятия будут обновлять асфальтобетонное покрытие вблизи остановок общественного транспорта — «Улица Болсуновская» и «Улица Академика Филатова».

Во время проведения ремонта проезд транспорта будет частично ограничен одной полосой. Это необходимо для обеспечения безопасности как работников дорожных служб, так и водителей, пользующихся этим участком.

Ограничения движения в Киеве действуют до 17 октября, ежедневно с 12:00 до 20:00, а в среду с 16:00 до 20:00. Речь идет об участке бульвара Николая Михновского от улицы Большой Васильковской до улицы Старонаводницкой.

В «Киевавтодоре» отмечают, что во время ремонта дорожники обновят покрытие проезжей части вблизи общественных остановок, чтобы сделать его более ровным, безопасным и удобным для движения пассажирского транспорта. Такие работы являются частью плановых мер по удержанию и улучшению состояния дорожной инфраструктуры в Печерском районе столицы. В «Киевавтодоре» отмечают, что все работы выполняются с соблюдением технических норм и требований безопасности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.