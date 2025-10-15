В связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами в сетях Киевской области 16-19 октября будут действовать графики отключения света, сообщает Politeka.
По данным ДТЭК, в четверг, 16 октября, графики отключения света будут задействованы в таких населенных пунктах Киевской области:
- Насташка (ул. Вишневая, Полевая, Черных Запорожцев, пер. Полевой) – с 8:30 до 18:30;
- Кагарлык (Белоцерковская, Бригадная, Дачная, Каштановая, Мира, пер. Каштановый) – с 8:30 по 18:30;
- Гоголев (Владимирская, Уютная, Защитников Украины, Квитневая, Калюка, Бориспольца, Грушевского, Коцюбинского, Мира, Молодежная, Независимости, Непокоренных, Кольцевая, Евгения Коновальца, Остерская, Преображенская, Пилипа Орлика и др.) – с 9:00 до 17:00.
В пятницу, 17 числа, плановые обесточения состоятся с 8:30 до 18:30 в поселке Рокитное (Армейская, Вокзальная, Яблоневая, Степная, Шевченко) и селе Гороховое (ул. Загоруйко), пишет Politeka.
В субботу, 18.10, ограничение электроснабжения будет применено в селе Черняхов с 9:00 до 18:00 для домов по ул. Шевченко и одноименном переулке.
В пределах Узинской городской территориальной общины в Киевской области графики отключения света будут действовать с 8:00 до 20:00 16 и 17 октября в с. Ивановка по улицам Казачья и Центральная, а 19 числа – в с. Красное (Слобода, Центральная).
