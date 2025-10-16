Подати заяву на призначення грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області можна зручно і без зайвих черг у кілька способів.

У Черкаській області окремі категорії громадян, зокрема пенсіонери та люди, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть отримати соціальну грошову допомогу.

Такий вид підтримки спрямований на тих мешканців області, котрі опинилися без належного соціального захисту або втратили основне джерело доходу.

Хто має право на виплату

Передусім соціальна допомога призначається особам, які не отримують пенсій чи інших державних виплат, зокрема компенсацій, що виплачуються через ушкодження здоров’я на виробництві або втрату працездатності.

Крім того, право на цю допомогу мають малозабезпечені громадяни, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід за останні шість календарних місяців не перевищує прожитковий мінімум, установлений для українців, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Додатково соціальна виплата може бути призначена таким категоріям населення:

громадянам, які досягли 65-річного віку і не мають права на пенсію;

особам з інвалідністю I групи, які не отримують пенсійних виплат;

дітям померлого годувальника, зокрема тим, що народилися протягом 10 місяців після його смерті, якщо на день смерті годувальник не мав необхідного страхового стажу для отримання пенсії особою з інвалідністю III групи.

Розмір виплати

Сума державної соціальної грошової допомоги у Черкаській області визначається на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і залежить від категорії отримувача. Вона встановлюється у таких розмірах:

50% — на трьох і більше дітей померлого годувальника;

120% — на двох дітей померлого годувальника;

100% — для осіб з інвалідністю I групи, жінок зі званням «Мати-героїня», а також на одну дитину померлого годувальника;

80% — для осіб з інвалідністю II групи;

60% — для осіб з інвалідністю III групи;

30% — для громадян, які досягли віку, визначеного у статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Як оформити

Подати заяву на призначення допомоги можна зручно і без зайвих черг у кілька способів:

через уповноважених осіб територіальної громади, які приймають документи на місцях;

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок ПФУ;

за допомогою державного порталу "Дія".

