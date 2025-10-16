Подорожание продуктов в Одесской области отмечается на рынке молочных и кофейных изделий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

В частности, молоко Простонаше 1% в упаковке 900 мл стоит в среднем 55,10 грн. По данным разных торговых сетей, Megamarket продает этот продукт за 57,30, а Metro – за 52,89 по состоянию на 13–14 октября 2025 года. Для сравнения, в сентябре средняя стоимость колебалась на уровне 51,01 гривны, что свидетельствует о повышении примерно на 4 гривны в месяц. Индекс потребительских цен подтверждает постепенное увеличение стоимости молока с 48,25 среднесуточно 14-16 сентября до 55,10 в октябре.

Сливки Простонаше 10% объемом 200 мл демонстрируют средний ценник 36,87. В Megamarket их продают за 38,40, в то время как Metro и Novus предлагают по 36,10. В сентябре средняя стоимость составляла 34,44, а значит, за 30 дней продукт подорожал на 1,57. Индекс потребительских цен также отражает стабильное повышение с 33,13-35,30 гривен на разные дни сентября до текущего уровня в октябре.

Что касается кофе Nescafe Gold, упаковка 210 г в среднем стоит 588,60 грн. В частности, Auchan предлагает ее по 588,60 по состоянию на 14 октября 2025 года. Ранее средний ценник составлял 565,80, что указывает на увеличение на 38,90 в месяц. Индекс потребительских цен отражает стабильность за последние дни месяца с постепенным ростом с 549,70 до 588,60.

Следовательно, подорожание продуктов в Одесской области за последний месяц задело молоко, сливки и кофе, что может влиять на ежедневные расходы домохозяйств. Мониторинг средних цен показывает, что тенденция роста сохраняется, а колебания между магазинами создают разницу в стоимости покупки. Потребители могут ориентироваться на текущие расценки в разных торговых сетях для выбора наиболее выгодного предложения.

