Подорожчання продуктів в Одеській області за останній місяць може впливати на щоденні витрати домогосподарств.

Подорожчання продуктів в Одеській області відзначається на ринку молочних та кавових виробів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Зокрема, молоко Простонаше 1% у упаковці 900 мл наразі коштує в середньому 55,10 грн. За даними різних торговельних мереж, Megamarket продає цей продукт за 57,30, а Metro – за 52,89 станом на 13–14 жовтня 2025 року. Для порівняння, у вересні середня вартість коливалася на рівні 51,01 гривні, що свідчить про підвищення приблизно на 4 гривні за місяць. Індекс споживчих цін підтверджує поступове збільшення вартості молока з 48,25 середньодобово 14–16 вересня до 55,10 у жовтні.

Вершки Простонаше 10% об’ємом 200 мл демонструють середній цінник 36,87. В Megamarket їх продають за 38,40, тоді як Metro та Novus пропонують по 36,10. У вересні середня вартість складала 34,44, отже, за 30 днів продукт подорожчав на 1,57. Індекс споживчих цін також відображає стабільне підвищення з 33,13–35,30 гривень на різні дні вересня до поточного рівня у жовтні.

Що стосується кави Nescafe Gold, упаковка 210 г у середньому коштує 588,60 гривень. Зокрема, Auchan пропонує її за 588,60 станом на 14 жовтня 2025 року. Раніше середній цінник складав 565,80, що вказує на збільшення на 38,90 за місяць. Індекс споживчих цін відображає стабільність протягом останніх днів місяця з поступовим зростанням з 549,70 до 588,60.

Отже, подорожчання продуктів в Одеській області за останній місяць зачепило молоко, вершки та каву, що може впливати на щоденні витрати домогосподарств. Моніторинг середніх цін показує, що тенденція до зростання зберігається, а коливання між магазинами створюють різницю у вартості покупки. Споживачі можуть орієнтуватися на поточні розцінки у різних торговельних мережах для вибору найбільш вигідної пропозиції.

