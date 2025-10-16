С начала ноября новый график движения поездов в Днепропетровской области повлияет на часть маршрутов и рассказываем детали.

Пассажиров призывают заранее ознакомиться с новым графиком движения поездов в Днепропетровской области , ведь некоторые рейсы будут курсировать реже, а отдельные остановки временно уберут, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области был разработан в связи со снижением пассажиропотока, который традиционно наблюдается в осенне-зимний период.

Приднепровская железная дорога объяснила, что это стандартная сезонная практика, позволяющая оптимизировать маршруты и обеспечить стабильную работу транспорта.

С 23 октября № 824 с сообщением Днепр – Харьков будет курсировать только трижды в неделю. Пассажирские склады будут отправляться по пятницам, по субботам и по воскресеньям.

В обратном направлении, № 823 будет отправляться по субботам, по воскресеньям и по понедельникам, начиная с 24 октября. Такое изменение, как объясняют в железнодорожной компании, позволит сохранить эффективность перевозок в период уменьшенного пассажиропотока.

В то же время с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года некоторые остановки электропоездов будут временно отменены. В частности, №6582, №6584, №6539 и №6587, курсирующие по направлениям Запорожье-2 – Синельниково-1 и обратно, не будут останавливаться на платформе 17-й км.

Также № 6539 Синельниково-1 – Запорожье-2 не будет делать остановку на пункте Степная , который расположен на участке Новогупаловка – Славгород-Пивденный.

Представители железной дороги отмечают, что новый график движения поездов Днепропетровской области учитывает реальные потребности пассажиров и экономическую целесообразность маршрутов.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.