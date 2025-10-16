Причиной нового графика движения транспорта в Днепре проведение ремонта сети ливневой канализации и трамвайного пути на нескольких важных участках города.

Временно введен новый график движения транспорта в Днепре в связи с масштабными ремонтными работами на городских транспортных артериях, пишет Politeka.

Как сообщает Департамент транспорта и инфраструктуры городского совета, ограничения будут действовать 16 октября 2025 года.

Ремонт на Князя Владимира Великого

В связи с временным перекрытием проезжей части этой улицы:

троллейбусные рейсы №2 и №12 объединены в общий временный "ж/м Парус - ж/м Победа (пер. Добровольцев)";

троллейбусы №7, №14, №17, №20 и автобус №38 будут курсировать до Князя Владимира Великого, где обустроена конечная остановка "Мост-Сити центр";

автобусы №23, №57А, №88 теперь будут иметь новую конечную остановку на пл. Успенский;

автобус №120 меняет конечную остановку — теперь она находится на Владимире Мономахе, рядом с местом высадки автобуса №121.

Движение по направлению жилого массива Победа будет проходить по обновленному маршруту:

Владимира Мономаха – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Воскресенская – ул. Сечеславская Набережная, далее – по привычной схеме;

автобус №121 в направлении ж/м Парус будет двигаться в объезд через Владимира Мономаха – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Юлиуша Словацкого – Сечеславская Набережная, а затем будет возвращаться на основной маршрут.

Ремонт трамвайного пути на Старом мосту

Из-за выполнения ремонтных работ движение трамваев №6 и №9 временно приостановлено.

Для удобства пассажиров введены временные автобусные маршруты:

№6К — будет курсировать по направлению площадь Старомостова – Институт минеральных ресурсов;

№9К – по направлению площадь Старомостова – Мясокомбинат.

Ремонт трамвайного пути по Центральной и Вячеславу Липинскому

Работы на этом участке также повлияли на движение общественного транспорта:

трамвайный маршрут №1 приостановлен;

трамвай №7 работает по сокращенной схеме – от Университета науки и технологий до площади Старомостовой, без заезда на Железнодорожный вокзал. Это связано с ремонтом пути на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и Привокзальной;

запущены временные маршруты:

трамвай №1-К (Университет науки и технологий – Центральная);

троллейбус №1-К (Железнодорожный вокзал – площадь Соборная).

