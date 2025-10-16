Причиною нового графіку руху транспорту в Дніпрі є проведення ремонту мережі зливової каналізації та трамвайної колії на кількох важливих ділянках міста.

Тимчасово введено новий графік руху транспорту в Дніпрі у зв’язку з масштабними ремонтними роботами на міських транспортних артеріях, пише Politeka.

Як повідомляє Департамент транспорту та інфраструктури міської ради, обмеження діятимуть 16 жовтня 2025 року.

Ремонт на Князя Володимира Великого

У зв’язку з тимчасовим перекриттям проїзної частини цієї вулиці:

тролейбусні маршрути №2 та №12 об’єднано у спільний тимчасовий маршрут “ж/м Парус – ж/м Перемога (пров. Добровольців)”;

тролейбуси №7, №14, №17, №20 та автобус №38 курсуватимуть до Князя Володимира Великого, де облаштовано кінцеву зупинку “Мост-Сіті центр”;

автобуси №23, №57А, №88 тепер матимуть нову кінцеву зупинку на пл. Успенській;

автобус №120 змінює кінцеву зупинку — тепер вона розташована на Володимира Мономаха, поруч із місцем висадки автобуса №121.

Рух у напрямку житлового масиву Перемога проходитиме за оновленим маршрутом:

Володимира Мономаха – просп. Дмитра Яворницького – вул. Воскресенська – вул. Січеславська Набережна, далі – за звичною схемою;

автобус №121 у напрямку ж/м Парус рухатиметься в об’їзд через Володимира Мономаха – просп. Дмитра Яворницького – вул. Юліуша Словацького – Січеславська Набережна, а потім повертатиметься на основний маршрут.

Ремонт трамвайної колії на Старому мосту

Через виконання ремонтних робіт рух трамваїв №6 і №9 тимчасово призупинено.

Для зручності пасажирів запроваджено тимчасові автобусні маршрути:

№6К — курсуватиме за напрямком площа Старомостова – Інститут мінеральних ресурсів;

№9К — за напрямком площа Старомостова – М’ясокомбінат.

Ремонт трамвайної колії по Центральній і В’ячеслава Липинського

Роботи на цій ділянці також вплинули на рух громадського транспорту:

трамвайний маршрут №1 призупинено;

трамвай №7 працює за скороченою схемою — від Університету науки і технологій до площі Старомостової, без заїзду на Залізничний вокзал. Це пов’язано з ремонтом колії на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та Привокзальної;

запущено тимчасові маршрути:

трамвай №1-К (Університет науки і технологій – Центральна);

тролейбус №1-К (Залізничний вокзал – площа Соборна).

