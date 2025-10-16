Дефицит фруктов в Винницкой области стал еще одним фактором, влияющим на общее повышение стоимости сезонной продукции в Украине.

Дефицит фруктов в Винницкой области стал следствием весенних морозов, которые существенно повредили часть садов и снизили урожайность, Politeka.

По информации генерального директора корпорации «Винница-Садвинпром» Сергея Бойчука, фермеры области соберут гораздо меньше плодов, однако ожидают повышения цен из-за сокращения предложения. О ситуации сообщает ресурс SEEDS.

Как пояснил главный агроном хозяйства Ивановская калина Вадим Розпотнюк, майские заморозки совпали с периодом активного цветения, что привело к частичной гибели цветов. По его словам, нынешний сезон оказался сложным — около 40% урожая потеряно. Для отдельных сортов показатели особенно низкие: «ноябрьская» даст около 30 тонн с гектара, а «яблоновская» — всего полтора, что является минимальным уровнем.

Из-за неблагоприятных климатических условий производителям пришлось увеличить расходы по уходу за садами. По словам агрария, себестоимость груши выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. Садоводы использовали большее количество средств для обработки деревьев, чтобы сохранить хотя бы часть урожая.

«Мы применили больше препаратов, чтобы спасти плоды. Урожай меньше, но он экономически оправдан» , — отметил Распотнюк.

Несмотря на сокращение производства, фермеры рассчитывают на выгодные цены, ведь в этом году ожидается дефицит украинской груши. По оценкам специалистов, средняя стоимость может достичь 70 гривен за килограмм, тогда как в прошлом году при реализации из хранилищ средний уровень составил 50. Все собранные плоды планируют реализовать сразу из садов.

На рынке также наблюдается рост стоимости овощей. Тепличные помидоры сейчас стоят 50–60 грн/кг, что на 51% дороже недели назад. Подобная тенденция наблюдается и для огурцов – их цена увеличилась на 66%, до 65–80 грн/кг. Следовательно, дефицит фруктов в Винницкой области стал еще одним фактором, влияющим на общее повышение стоимости сезонной продукции в Украине.

Источник: SEEDS

