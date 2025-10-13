Подорожчання продуктів у Вінниці стало темою, яку наразі обговорюють майже у кожній родині, адже це бʼє по гаманцю.

Подорожчання продуктів у Вінниці змушує місцевих мешканців більш раціонально підходити до покупок в магазинах, повідомляє Politeka.

Журналісти видання "20 хвилин" дослідили, як за останні п’ять років змінилися цінники на основні товари і наскільки серйозно це вдарило по кишенях вінничан.

Подорожчання продуктів у Вінниці стало звичною справою для місцевих жителів. Щомісяця споживачі помічають, що навіть базові товари, такі як хліб, крупи, м’ясо чи молочні вироби, поступово йдуть вгору.

Як свідчать офіційні дані Державної служби статистики за вересень 2020 року та вересень 2025-го, подорожчання базових продуктів у Вінниці відбулося в середньому в два рази.

Так, у 2020 році за буханець хліба можна було заплатити вдвічі менше, ніж тепер. Яблука і яйця виросли в ціні більш, ніж у 2,5 рази. Цукор, який ще у 2020 році коштував 14,94 грн, нині має вартість близько 30,73, тобто зростання відбулося у 2,06 рази.

Риба морожена, яка раніше продавалася за 80 гривень, наразі коштує понад 200. Яблука теж п’ять років тому коштували 22,31, а тепер - понад 59. Такі цифри яскраво демонструють, як швидко змінюється вартість базового споживчого кошика.

І, на жаль, такий ріст вартості не співвідноситься з ростом зарплат. Для багатьох родин різниця між доходами та цінами в супермаркетах стає дедалі відчутнішою.

Тому багатьом місцевим жителям доводиться обирати дешевші аналоги, шукати акційні пропозиції, або скорочувати витрати шляхом відмови від певних позицій.

