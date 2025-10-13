Подорожание продуктов в Виннице стало темой, которую сейчас обсуждают почти в каждой семье, ведь это бьет по кошельку.

Подорожание продуктов в Виннице заставляет местных жителей более рационально подходить к покупкам в магазинах, сообщает Politeka.

Журналисты издания "20 минут" исследовали, как за последние пять лет изменились ценники на основные товары и насколько серьезно это отразилось на карманах винничан.

Подорожание продуктов в Виннице стало обычным делом для местных жителей. Ежемесячно потребители замечают, что даже базовые товары, такие как хлеб, крупы, мясо или молочные изделия постепенно уходят вверх.

Как свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики за сентябрь 2020 и сентябрь 2025-го, подорожание базовых продуктов в Виннице произошло в среднем в два раза.

Так, в 2020 году за буханку хлеба можно было заплатить вдвое меньше, чем теперь. Яблоки и яйца выросли в цене более чем в 2,5 раза. Сахар, который еще в 2020 году стоил 14,94 грн, сейчас имеет стоимость около 30,73, то есть рост произошел в 2,06 раза.

Рыба мороженая, которая раньше продавалась за 80 гривен, сейчас стоит более 200. Яблоки тоже пять лет назад стоили 22,31, а теперь – более 59. Такие цифры ярко демонстрируют, как быстро меняется стоимость базовой потребительской корзины.

И, к сожалению, такой рост стоимости не соотносится с ростом зарплат. Для многих семей разница между доходами и ценами в супермаркетах становится все более ощутимой.

Поэтому многим местным жителям приходится выбирать более дешевые аналоги, искать акционные предложения или сокращать расходы путем отказа от определенных позиций.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Винницкой области: проблемы с урожаем оказали большое влияние на жителей.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Виннице: что известно о новых правилах.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: кого затронули рекордно большие цены.