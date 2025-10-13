Дефіцит продуктів у Вінницькій області залишається серйозним викликом, який змушує людей адаптуватися до нових ринкових умов.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області у 2025 році суттєво вплинув на мешканців регіону, ускладнюючи доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільш відчутне подорожчання торкнулося молочної продукції. Літр молока нині коштує приблизно 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною пропозицією стартує від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює, що, попри збільшення постачань сировини, високий попит на жири та білки утримує ціни на стабільно високому рівні.

На ситуацію вплинули також скорочені європейські замовлення на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте поставки продовжувалися ще кілька тижнів. Зменшення експорту збільшило внутрішню пропозицію, що трохи стабілізувало ринок. Виробники змушені коригувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Сезонне падіння надоїв і накопичення запасів додатково підвищили ціни. У серпні середня вартість молока становила 41,5 грн за літр, а масло подорожчало з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно коштують на 10–20% більше.

Економіст Олег Пендзін зазначає, що високі тарифи спричинені скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та ростом витрат на корми і енергію. Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе додаткове підвищення на 5–7%».

Об’єднання фермерів може частково знизити тиск на ринок, але це лише тимчасове рішення. Споживачам радять планувати покупки заздалегідь та користуватися акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Вінницькій області залишається серйозним викликом, який змушує людей адаптуватися до нових ринкових умов та обирати раціональні стратегії придбання продуктів.

Джерело: Фокус

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: проблеми з врожаєм сильно вплинули на жителів.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Вінниці: що відомо про нові правила.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: кого торкнулися рекордно великі ціни.