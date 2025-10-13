Дефицит продуктов в Винницкой области в 2025 году оказал существенное влияние на жителей региона, затрудняя доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Наиболее ощутимое подорожание коснулось молочной продукции. Литр молока сейчас стоит примерно 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционному предложению стартует от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жиры и белки удерживает цены на стабильно высоком уровне.

На ситуацию оказали влияние также сокращенные европейские заказы на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако поставки продолжались еще несколько недель. Уменьшение экспорта увеличило внутреннее предложение, что несколько стабилизировало рынок. Производители вынуждены корректировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Сезонное падение надоев и накопление запасов дополнительно повысили цены. В августе средняя стоимость молока составила 41,5 грн. за литр, а масло подорожало с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно стоят на 10–20% больше.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие тарифы вызваны сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию. Он подчеркивает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дополнительное повышение на 5–7%.

Объединение фермеров может частично снизить давление на рынок, но это лишь временное решение. Потребителям советуют планировать покупки заранее и акционными предложениями. Дефицит продуктов в Винницкой области остается серьезным вызовом, заставляющим людей адаптироваться к новым рыночным условиям и выбирать рациональные стратегии приобретения продуктов.

Источник: Фокус

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Винницкой области: проблемы с урожаем оказали большое влияние на жителей.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Виннице: что известно о новых правилах.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: кого затронули рекордно большие цены.