Початок опалювального сезону 2025 в Вінницькій області забезпечив готовність інфраструктури та комфортні умови для населення та соціальних закладів.

Початок опалювального сезону 2025 в Вінницькій області розпочався із затвердження готовності міської інфраструктури та організації додаткових пунктів обігріву, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницька міська рада.

9 жовтня виконком міської ради ухвалив рішення про готовність ЖКГ, підприємств паливно-енергетичного комплексу та установ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 рр., питання обговорили й на штабі з підготовки до опалювального сезону, повідомляє My Vin.

Міський голова Сергій Моргунов наголосив, що через атаки ворога на критичну інфраструктуру очікується складна зима. Важливо забезпечити стабільну роботу об’єктів, ощадно використовувати ресурси та організувати пункти обігріву в підвалах. Додатково передбачено запаси щепи для котелень на альтернативному паливі та дизельного пального для генераторів у школах і лікарнях.

Опалювальний сезон уже стартував у закладах соціальної сфери, а до багатоквартирних будинків тепло подадуть за відповідної погоди. Проведено заміну аварійних ділянок водопровідних мереж, промивку резервуарів води, ремонт запірної арматури та пожежних гідрантів. Також виконано ремонт трамваїв, тролейбусів та автобусів, підготовлено техніку для зимового періоду, а теплопостачальні підприємства відремонтували котельні, теплові мережі та індивідуальні теплові пункти, підготували генератори й дрова для твердопаливних котелень.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Вінницькій області забезпечив готовність інфраструктури та комфортні умови для населення та соціальних закладів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: проблеми з врожаєм сильно вплинули на жителів.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Вінниці: що відомо про нові правила.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: кого торкнулися рекордно великі ціни.