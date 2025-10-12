Начало отопительного сезона 2025 года в Винницкой области обеспечило готовность инфраструктуры и комфортные условия для населения и социальных учреждений.

Начало отопительного сезона 2025 года в Винницкой области началось с утверждения готовности городской инфраструктуры и организации дополнительных пунктов обогрева, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницкий городской совет .

9 октября исполком городского совета принял решение о готовности ЖКХ, предприятий топливно-энергетического комплекса и учреждений к стабильной работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. вопросы обсудили и на штабе по подготовке к отопительному сезону, сообщает My Vin.

Городской голова Сергей Моргунов подчеркнул, что из-за атак врага на критическую инфраструктуру ожидается сложная зима. Важно обеспечить стабильную работу объектов, экономно использовать ресурсы и организовать пункты обогрева в подвалах. Дополнительно предусмотрены запасы привоя для котельных на альтернативном топливе и дизельного топлива для генераторов в школах и больницах.

Отопительный сезон уже стартовал в заведениях социальной сферы, а в многоквартирные дома тепло подадут в соответствующую погоду. Проведена замена аварийных участков водопроводных сетей, промывка резервуаров воды, ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов. Также выполнен ремонт трамваев, троллейбусов и автобусов, подготовлена ​​техника для зимнего периода, а теплоснабжающие предприятия отремонтировали котельные, тепловые сети и индивидуальные тепловые пункты, подготовили генераторы и дрова для твердотопливных котельных.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Винницкой области обеспечило готовность инфраструктуры и комфортные условия для населения и социальных учреждений.

