Через це дефіцит продуктів у Кіровоградській області залишається гострою проблемою, впливаючи на доступність та вартість популярного фрукту.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області наразі особливо помітний на один із найпопулярніших фруктів серед українців, повідомляє Politeka.

За словами експерта Тараса Баштанника, протягом сезону ціни на яблука щомісяця зростали приблизно на 5–7%, а на початку літа доходили до 60–80 гривень за кілограм. Основними чинниками стали виснаження запасів, дефіцит продуктів у Кіровоградській області, погіршення якості плодів та відсутність сучасних сховищ для тривалого зберігання. У результаті країна навіть була змушена імпортувати яблука, що нетипово для традиційного експортера.

З серпня ціни трохи стабілізувалися і нині коливаються в межах 30–50 гривень за кілограм. Аналітики очікують помірне підвищення вартості на 3–5% щомісяця. Україна залишається експортером яблук, проте в умовах дефіциту продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах імпорт може збільшуватися.

Внутрішній ринок багато в чому орієнтується на експортні ціни та котирування яблучного концентрату. Якщо вартість усередині країни падає, виробники надають перевагу переробці або експортують продукцію, щоб уникнути фінансових втрат. Різниця у цінах на масові сорти досягає 5–10%, а формування вартості залежить від калібру, кольору, смакових якостей та загальної якості плодів. Споживачі обирають популярні сорти, тоді як фермери під час висадки нових культур враховують місцеві умови та можливі ризики.

Погодні умови також впливають на формування ціни: забарвлення яблук визначається температурними коливаннями влітку та восени. Останні два сезони відзначилися неврожаями, що спричинило втрати приблизно 30–40% у цьому році та близько 50% минулого.

Джерело: agroweek.

