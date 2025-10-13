Дефицит продуктов в Киевской области остается актуальной проблемой, сказываясь на доступности фруктов и стабильности их цены.

Дефицит продуктов в Киевской области сейчас оказывает заметное влияние на один из самых популярных фруктов среди украинцев, сообщает Politeka.

Эксперт Тарас Баштанник отмечает, что в течение сезона цены на яблоки повышались примерно на 5–7% ежемесячно, а летом достигали 60–80 гривен за килограмм. Основными причинами стали истощение запасов, ухудшение состояния плодов и отсутствие хранилищ, пригодных для продолжительного хранения. Кроме того, дефицит продуктов в Киевской области обусловил ситуацию, когда Украина вынуждена была закупать яблоки за рубежом, что нетипично для традиционного экспортера.

С августа стоимость несколько стабилизировалась, теперь колеблясь в пределах 30–50 гривен за килограмм. Экономические обозреватели прогнозируют незначительный рост примерно на 3–5% ежемесячно. Несмотря на сложности, страна сохраняет экспортные позиции, однако на фоне внутреннего дефицита в отдельных регионах импорт может усиливаться.

Ценовая политика зависит от котировок яблочного концентрата и внешних рыночных тенденций. В случае снижения внутренней стоимости производители направляют продукцию на переработку или продажу за границу во избежание убытков. Разница между сортами составляет около 5-10%, а конечная цена определяется размером, цветом, вкусом и качеством плодов. Покупатели обычно выбирают проверенные сорта, в то время как фермеры, планируя насаждения, учитывают климатические особенности и возможные риски.

Погодные факторы влияют и на вид урожая – оттенки яблок формируются в зависимости от температуры летом и осенью. Два последних сезона оказались малоурожайными, что повлекло за собой уменьшение объемов примерно на 30–40% в этом году и до 50% в прошлом году. Поэтому дефицит продуктов в Киевской области остается актуальной проблемой, сказываясь на доступности фруктов и стабильности их цены.

