Начало отопительного сезона 2025 во Львове будет зависеть от состояния сетей и температуры.

Начало отопительного сезона 2025 года во Львове отсрочено из-за сложной ситуации в энергетике, сообщает Politeka.

Такую информацию дает городской голова Андрей Садовый.

По его словам, город в ближайшие три недели будет переведен в режим тестирования, чтобы проверить ресурсы, обеспечение и оперативность всех систем. Мэр подчеркнул, что запуск отопления сейчас невозможен, но городской совет делает все необходимое, чтобы зимой жители получили тепло. Он призвал львовян позаботиться о себе в этот период, поскольку временно подача тепла в дома будет ограничена.

Андрей Садовый уточнил, что впервые одновременно по всему городу пройдет тестирование критически важных объектов. В частности, светофоры будут переведены на альтернативное питание, чтобы убедиться в их работе во время возможного блекаута. Аналогично будут тестироваться водоснабжение, электроэнергию, газ, общественный транспорт и связь. Это позволит выявить проблемные участки и подготовить систему для стабильной работы в отопительный период.

К слову, в Украине отопительный сезон уже стартовал в некоторых регионах, в частности, Ровенской, Львовской, Хмельницкой областях и в Киеве. Там тепло подается только в учреждения социальной сферы — школы, больницы и другие учреждения. В Херсоне отопление началось 1 октября для абонентов индивидуального отопления. Зима 2025-2026 года прогнозируется сложной из-за повреждений российскими обстрелами газодобывающей инфраструктуры.

По данным агентства Bloomberg, около 60% добычи природного газа в Украине было уничтожено, что вынудит страну значительно увеличить импорт. Итак, начало отопительного сезона 2025 года во Львове будет зависеть от состояния сетей и температуры.

