Предоставляют переселенцам информационную, консультационную и гуманитарную помощь в виде гигиенических наборов и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить благодаря работе гуманитарного хаба "Єднання", однако раздача происходит не каждый день, пишет Politeka.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Работает в Кропивницком гуманитарный хаб «Єднання» для внутренне перемещенных лиц Покровского городского территориального общества. Он создан по инициативе Покровской городской военной администрации с целью поддержки жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и находятся в Кировоградской области.

Главная миссия его состоит в предоставлении вынужденным переселенцам информационной, консультационной и гуманитарной помощи (в виде гигиенических наборов и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области), а также помочь им адаптироваться к новым условиям жизни. Центр «Единения» стал центром поддержки для людей, переместившихся из Покровского района, и ныне требуют внимания, заботы и реальной помощи со стороны общества и партнерских организаций.

Чтобы максимально точно определить актуальные потребности переселенцев, администрация просит всех ВПЛ из Покровска заполнить анкету по специальной ссылке на платформе Google Forms. Полученные ответы помогут команде хаба сформировать запросы в национальные и международные донорские структуры, которые готовы оказывать гуманитарную поддержку. Это позволит более эффективно планировать распределение помощи и обеспечить ею тех, кто в этом действительно нуждается.

Для тех, кому по разным причинам неудобно заполнять анкету онлайн, предусмотрен альтернативный вариант. Люди могут лично обращаться в гуманитарный хаб «Єднання» в рабочие дни с понедельника по пятницу — с 9:00 до 17:00. На месте переселенцы получат консультацию от специалистов, помощь с регистрацией и смогут рассказать о своих неотложных потребностях непосредственно.

В рамках деятельности инициативы хаб «Єднання» планирует оказывать материальную поддержку наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц, среди которых:

пожилые люди;

лица, имеющие онкологические заболевания;

граждане с инвалидностью I и II группы.

Следует отметить, что о датах раздач поддержки сообщается отдельно в Телеграмм-канале организации.

