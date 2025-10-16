С октября список лиц, имеющих право на денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области, был дополнен новыми группами получателей.

Был запущен новый государственный проект – базовая денежная помощь для пенсионеров и других украинцев в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Осенью программа расширилась — с октября перечень лиц, имеющих право на эти выплаты, был дополнен новыми группами получателей.

На начальном этапе участниками программы могли стать те, кто уже получал государственную социальную поддержку. В частности, это были малообеспеченные семьи, одинокие матери, получающие пособие на детей, многодетные семьи, а также те, кто оформлял временную поддержку детям в случаях, когда родители уклонялись от уплаты алиментов, не имели возможности удерживать ребенка или их место жительства было неизвестно.

С октября правительство расширило круг получателей денежной помощи в Днепропетровской области, добавив еще две категории.

Теперь на финансовую поддержку могут рассчитывать пенсионеры, не имеющие права на пенсию, но получающие социальную поддержку, а также лица с инвалидностью. Это решение позволит привлечь в программу больше людей, нуждающихся в государственной поддержке для обеспечения базовых жизненных потребностей.

Размер социальной помощи определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Сумма выплаты рассчитывается как разница между общим размером базовой величины каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом домохозяйства. Основанием для расчета является базовая величина в размере 4500 гривен.

Отдельный порядок предусмотрен для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа для получения полной пенсии. В таком случае размер базовой социальной помощи определяется пропорционально продолжительности страхового стажа:

при стаже менее 10 лет - 53 процента, то есть 2385 гривен;

от 10 до 20 лет - 62 процента, или 2790 гривен;

от 20 до 30 лет - 70 процентов, что составляет 3150 гривен;

при стаже более 30 лет - 88 процентов, или 3960 гривен.

Оформить денежную помощь можно двумя способами. Первый вариант — лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Второй, более удобный способ – подать заявление онлайн через государственный портал электронных услуг «Дия».

