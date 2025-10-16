Вскоре вводится новый график движения поездов в Харькове, который окажет влияние на курсирование нескольких популярных рейсов между областными центрами.

Решение о новом графике движения поездов в Харькове связано с уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний период, когда количество желающих путешествовать традиционно снижается, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Харькове вступит в силу с 23 октября и предусматривает изменение расписания рейсов между Днепром и Харьковом.

Так, № 824, который ездит в наш облцентр из Днепра, теперь будет курсировать трижды в неделю, а именно каждую пятницу, каждую субботу и воскресенье.

В обратном направлении № 823 будет отправляться по субботам, по воскресеньям и по понедельникам. Это означает, что пассажирам следует заранее проверять время отправления и планировать свои поездки с учетом обновленного расписания.

На Приднепровской железной дороге пояснили, что такие изменения временные и обусловлены стремлением оптимизировать курсирование пассажирских составов в соответствии с реальным спросом.

Кроме того, новый график движения поездов в Харькове предусматривает и временную отмену некоторых остановок пригородных рейсов. С 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года несколько электричек не будут останавливаться на отдельных платформах.

В частности, на платформе 17-й км, расположенной на участке Запорожье-Ливе – Любимовка, временно не будут останавливаться №6582, №6584, №6539 и №6587. Они курсируют по направлениям Запорожье-2 – Синельниково-1 и обратно.

Также № 6539 Синельниково-1 – Запорожье-2 не будет останавливаться на остановке Степной , расположенной на участке Новогупаловка – Славгород-Южный.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.