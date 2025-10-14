Робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює логістику, доставку й громадське харчування.

Робота для пенсіонерів у Харківській області має кілька привабливих варіантів, доступних людям із різними навичками та способом життя, повідомляє Politeka.

За даними work.ua, ТОВ «Інтерсвіт-продукт», дистриб’ютор ТМ Roshen, шукає комплектувальника на склад у Харкові. Пропонують офіційне працевлаштування, оплату від 23 000 до 26 000 гривень, обов’язки включають комплектацію замовлень, підготовку відправлень, контроль якості, організацію простору та вантажні операції. Пропозиція підходить студентам, людям з інвалідністю й пенсіонерам; досвід не обов’язковий, важливі уважність, активність і готовність навчатися.

Компанія «Терравет, ТОВ» запрошує водія-експедитора категорії B на фірмовий автомобіль. Завдання — доставка зоотоварів по місту та області, розвантаження, приймання оплат, контроль технічного стану транспорту, планування маршрутів. Офіційне оформлення, п’ятиденний графік, заробітна плата 25 000 гривень.

Мережа «Япіко» шукає сушистів. Посада передбачає приготування страв, участь у складанні меню, контроль якості. Оплата 30 000–33 000 гривень плюс відсотки, оплачувана відпустка, гнучкий розклад (5/2 або 4/3), компенсація доставки, безкоштовне харчування, корпоративні знижки та психологічна підтримка.

Отже, робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює логістику, доставку й громадське харчування, забезпечуючи стабільність, комфорт і можливість залишатися активними.

До слова, у Харківській області пенсіонери також мають можливість отримати грошову замість продуктових наборів, які вони отримували раніше.

