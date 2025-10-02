Місцеві жителі відчули на своїх гаманцях підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося певних категорій споживачів, повідомляє Politeka.

З початку квітня в окремих громадах регіону змінилися умови оплати за воду та водовідведення.

Як проінформували в Телеграм-каналі Лозівської міської ради, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, перш за все, проявилося у Лозівській громаді.

Для бюджетних установ і решти споживачів кубометр води коштує 60,70 грн. А звичайні жителі продовжують платити за старими розцінками.

У міській раді пояснили, що зміни стали неминучими через зростання ціни на закупну воду від КП Харківводоканал. Підприємство виставило нову ціну 17,66 грн за кубометр, через що комунальники щомісяця отримували додаткові витрати близько 800 тисяч гривень.

Щоб уникнути збитків, керівництво Лозоваводосервісу було змушене переглянути вартість ЖКП. Директор підприємства наголосив, що абонплата та вартість водовідведення не змінилися.

Водночас різницю в розцінках, як і раніше, компенсують коштом бюджету громади. Подібна практика застосовується і в КП Тепловодосервіс.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стосується й Височанщини. З квітня вартість водопостачання становить 52 гривні за кубометр, а водовідведення - 38,56.

У місцевій раді зазначають, що таке рішення зумовлене зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та постійною зношеністю мереж, які потребують ремонту.

