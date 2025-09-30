Обмеження руху транспорту в Харкові носить тимчасовий характер, проте варто знати, де неможливо буде проїхати, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

З 30 вересня по 4 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту в Харкові на двох трамвайних переїздах, розташованих уздовж Салтівського шосе. Такі зміни пов’язані з проведенням запланованих ремонтних робіт з облаштування нового верхнього покриття трамвайних колій. Про це офіційно повідомили у Харківській міській раді, підкресливши, що ці заходи є необхідними для підвищення безпеки руху та покращення інфраструктури.

Першим етапом робіт стане перекриття трамвайного переїзду на перехресті Салтівського шосе з вулицею Фісановича. Пересування тут буде зупинено з 09 00 30 вересня і залишатиметься обмеженим до 17 00 1 жовтня. За цей час комунальні служби планують провести комплекс робіт із заміни верхнього шару колійного полотна, що забезпечить його довговічність і безпечне використання як для трамваїв, так і для автомобілів.

Під час проведення робіт мешканцям та водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути, оскільки рух транспорту цією ділянкою буде неможливим. Об’їхати закриту частину дороги можна буде через перехрестя Салтівського шосе з вулицею Михайлика, а також скориставшись іншими прилеглими вулицями.

Другим етапом стане перекриття трамвайного переїзду на іншій ділянці — на перехресті Салтівського шосе з вулицею Михайлика. Тут обмеження руху транспорту в Харкові буде зупинено з 09 00 2 жовтня і відновиться після завершення робіт о 17 00 4 числа. На цьому відрізку дорожники також проведуть роботи з оновлення покриття.

