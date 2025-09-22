Можна уникнути не лише припинення субсидії для пенсіонерів у Харківській області, а й штрафів чи обов’язку повернення вже отриманих коштів.

Українцям можуть скасувати субсидії для пенсіонерів у Харківській області та інших регіонах України через низку причин, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів Пенсійний фонд України (ПФУ).

За даними Пенсійного фонду України, існує щонайменше п’ять основних причин втрати права на субсидії для пенсіонерів у Харківській області:

Зміна місця проживання.

Однією з найчастіших підстав для припинення виплат є переїзд без повідомлення ПФУ. Якщо людина змінила адресу і не внесла ці дані до реєстру, субсидія автоматично анулюється. Тому будь-які зміни місця проживання слід одразу повідомляти, аби уникнути перерв у нарахуванні допомоги.

Великі покупки чи придбання валюти.

У разі купівлі квартири, будинку, автомобіля, земельної ділянки або валюти на суму понад 50 тисяч гривень, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів. Якщо ж інформація приховується, виплату можуть скасувати, адже такі витрати свідчать про покращення фінансового стану сім’ї.

Значні заощадження.

Наявність на депозитах понад 100 тисяч гривень також стає підставою для відмови у субсидії. Такі кошти розглядаються як достатній ресурс для оплати комунальних послуг без державної підтримки.

Недостовірна інформація.

У разі надання неправдивих даних про склад сім’ї, доходи чи майновий стан субсидія скасовується. Пенсійний фонд регулярно перевіряє відомості заявників, тож будь-яке викривлення інформації призводить до втрати права на допомогу.

Смерть одержувача.

У випадку смерті заявника субсидія припиняється автоматично. Родичам слід повідомити про зміну обставин, щоб за потреби переоформити виплати на іншого члена сім’ї згідно з чинним законодавством.

Фахівці ПФУ наголошують: усі зміни у майновому стані чи місці проживання необхідно вчасно фіксувати в органах соціального захисту. Це допоможе уникнути не лише припинення субсидії для пенсіонерів у Харківській області, а й штрафів чи обов’язку повернення вже отриманих коштів.

