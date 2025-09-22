Можно избежать не только прекращения субсидии для пенсионеров в Харьковской области, но и штрафов или долга возврата уже полученных средств.

Украинцам могут отменить субсидии для пенсионеров в Харьковской области и других регионах Украины по ряду причин, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

По данным Пенсионного фонда Украины, существует не менее пяти основных причин утраты права на субсидии для пенсионеров в Харьковской области:

Смена места жительства.

Одним из наиболее частых оснований для прекращения выплат является переезд без уведомления ПФУ. Если человек изменил адрес и не внес эти данные в реестр, льгота автоматически аннулируется. Поэтому любые изменения места жительства следует сразу сообщать во избежание перерывов в начислении помощи.

Большие покупки или покупки валюты.

При покупке квартиры, дома, автомобиля, земельного участка или валюты на сумму более 50 тысяч гривен, об этом нужно сообщить Пенсионному фонду в течение 30 дней. Если информация скрывается, выплату могут отменить, ведь такие расходы свидетельствуют об улучшении финансового состояния семьи.

Значительные сбережения.

Наличие на депозитах более 100 тысяч гривен также становится основанием отказа в субсидии. Эти средства рассматриваются как достаточный ресурс для оплаты коммунальных услуг без государственной поддержки.

Недостоверная информация.

В случае предоставления ложных данных о составе семьи, доходах или имущественном состоянии льгота отменяется. Пенсионный фонд регулярно проверяет сведения заявителей, и любое искажение информации приводит к потере права на помощь.

Смерть получателя.

В случае смерти заявителя субсидия прекращается автоматически. Родственникам следует сообщить об изменении обстоятельств, чтобы при необходимости переоформить выплаты на другого члена семьи в соответствии с действующим законодательством.

Специалисты ПФУ отмечают: все изменения в имущественном состоянии или месте жительства необходимо своевременно фиксировать в органах социальной защиты. Это поможет избежать не только прекращения субсидии для пенсионеров в Харьковской области, но и штрафов или обязанности возврата уже полученных средств.

