Ограничение движения транспорта в Харькове носит временный характер, однако следует знать, где невозможно будет проехать, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

С 30 сентября по 4 октября временно ограничат движение транспорта в Харькове на двух трамвайных переездах, расположенных вдоль Салтовского шоссе. Такие изменения связаны с проведением планируемых ремонтов по обустройству нового верхнего покрытия трамвайных путей. Об этом официально сообщили в Харьковском городском совете, подчеркнув, что эти меры необходимы для повышения безопасности движения и улучшения инфраструктуры.

Первым этапом станет перекрытие трамвайного переезда на перекрестке Салтовского шоссе с улицей Фисановича. Передвижение здесь будет остановлено с 09:00 30 сентября и будет оставаться ограниченным до 17:00 1 октября. За это время коммунальные службы планируют провести комплекс работ по замене верхнего слоя путевого полотна, что обеспечит его долговечность и безопасное использование как трамваев, так и автомобилей.

Во время работ жителям и водителям советуют заранее планировать свои маршруты, поскольку движение транспорта этим участком будет невозможным. Объехать закрытую часть дороги можно будет через перекресток Салтовского шоссе с улицей Миши, а также воспользовавшись другими близлежащими улицами.

Вторым этапом станет перекрытие трамвайного переезда на другом участке – на перекрестке Салтовского шоссе с улицей Миши. Здесь ограничение движения транспорта в Харькове будет остановлено с 09.00 2 октября и возобновится после завершения работ в 17.00 4 числа. На этом отрезке дорожники также проведут работы по обновлению покрытия.

