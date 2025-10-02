Местные жители почувствовали на своих кошельках повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области, и рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области затронуло определенные категории потребителей, сообщает Politeka.

С начала апреля в отдельных общинах региона изменились условия оплаты воды и водоотведения.

Как сообщили в Телеграмм-канале Лозовского городского совета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области, прежде всего, проявилось в Лозовской общине.

Для бюджетных учреждений и остальных потребителей кубометр воды стоит 60,70 грн. А обычные жители продолжают платить по старым расценкам.

В городском совете объяснили, что изменения стали неизбежны из-за роста цены на закупочную воду от КП Харьковводоканал. Предприятие выставило новую цену 17,66 грн за кубометр, из-за чего коммунальщики ежемесячно получали дополнительные расходы около 800 тысяч гривен.

Чтобы избежать убытков, руководство Лозоваводосервиса было вынуждено пересмотреть стоимость ЖКУ. Директор предприятия подчеркнул, что абонплата и стоимость водоотвода не изменились.

В то же время разницу в расценках по-прежнему компенсируют за счет бюджета общины. Подобная практика применяется и в КП Тепловодосервис.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области касается и Высочанщины. С апреля стоимость водоснабжения составляет 52 гривны за кубометр, а водоотвод – 38,56.

В местном совете отмечают, что такое решение обусловлено ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и постоянным износом сетей, нуждающихся в ремонте.

