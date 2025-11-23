Жители нескольких населённых пунктов Черкасской области получили официальное предупреждение о графике отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября.

График отключения газа в неделю с 24 по 30 ноября в Черкасской области предусматривает масштабные плановые работы, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября в Черкасской области будет введен лишь на отдельные даты.

Прежде всего, предусмотрены масштабные работы в селе Ольхи Золотоношского района. 24.11.2025 будет производиться замена шкафного газорегуляторного пункта. Работы потребуют полного прекращения газоснабжения на ряде улиц:

Костянтина Полтавця 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, Олега Охріменка 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 39а, 39, 40, 42, 44а, 46, 47, 49, 50а, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 кв.1, 63, 64, 66, 68, Руслана Курятника 1, 2, 3, 5, 6, 10, Козацька 3, 4.

Лесі Українки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, Лісна 6, 12, 14, 18, 21 кв.1, 21 кв.2, Лісовий пров. 3, 3а, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22, 22 кв.2, 24, Луговий 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, Мира 2, 4, 5, 6, 7, 8а, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 34, 36, 40, 43, 48, 49, 51, 52, Нова 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51.

Сонячна 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, Тиха 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Центральна 1, 4, 5, 5а, 6, 7 кв.3, 7 кв.1, 7 кв.2, 7 кв.4, 7а, 8, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 19, 19а кв.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 54а, 54б, 55, 56, 57, 59, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 104, Шевченка 1 кв.2, 2, 2А, 3, 5, 6, 9, 13.

График отключения газа в неделю с 24 по 30 ноября в Черкасской области включает работы в селе Гречановка. 25.11.2025 специалисты будут производить замену шкафного газорегуляторного пункта. Неудобства затронут улицы Вишнева, Дружби, Залізнична, Київська, Польова, Садова.

