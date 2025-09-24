Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области коснутся отдельной группы украинцев.

Целью повышения тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области является направление средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго», сообщает Politeka.net.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте регулятора.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области коснутся прежде всего тарифов на распределение электроэнергии. Это явилось результатом пересмотра и корректировки тарифной структуры, проводившейся после детального анализа деятельности энергетических компаний в предыдущие годы.

Главная цель нововведений – направление дополнительных финансовых ресурсов на погашение долгов перед НЭК «Укрэнерго» и подготовку энергосистемы к новому отопительному сезону.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что пересмотр тарифов является необходимым инструментом для компенсации недополученных доходов операторов системы распределения. По его словам, изменения охватят 18 операторов работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные средства, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на уменьшение задолженности перед системным оператором и финансирование мер, необходимых для бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов. Как уточнил член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик, в первую очередь эти ресурсы будут использованы для поддержки генерации.

По оценкам экспертов, для населения повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области будет иметь минимальный эффект и почти не повлияет на счета домохозяйств. А бизнес-сектор столкнется с большими вызовами: увеличение стоимости распределения электроэнергии повысит операционные расходы предприятий, что может стать дополнительным фактором подорожания товаров и услуг в регионе.

