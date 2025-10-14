Работа для пенсионеров в Харьковской области включает логистику, доставку и общепит.

Работа для пенсионеров в Харьковской области имеет несколько привлекательных вариантов, доступных людям с разными навыками и образом жизни, сообщает Politeka.

По данным work.ua , ООО «Интермир-продукт», дистрибьютор ТМ Roshen, ищет комплектовщика на склад в Харькове. Предлагают официальное трудоустройство, оплату от 23 000 до 26 000 гривен, обязанности включают в себя комплектацию заказов, подготовку отправлений, контроль качества, организацию пространства и грузовые операции. Предложение подходит студентам, людям с инвалидностью и пенсионерам; опыт не обязателен, важны внимательность, активность и готовность учиться.

Компания Терравет, ООО приглашает водителя-экспедитора категории B на фирменный автомобиль. Задача – доставка зоотоваров по городу и области, разгрузка, прием оплат, контроль технического состояния транспорта, планирование маршрутов. Официальное оформление, пятидневный график, заработная плата – 25 000 гривен.

Сеть «Япико» ищет сушиста . Должность подразумевает приготовление блюд, участие в составлении меню, контроль качества. Оплата 30 000–33 000 гривен плюс проценты, оплачиваемый отпуск, гибкое расписание (5/2 или 4/3), компенсация доставки, бесплатное питание, корпоративные скидки и психологическая поддержка.

Следовательно, работа для пенсионеров в Харьковской области охватывает логистику, доставку и общепит, обеспечивая стабильность, комфорт и возможность оставаться активными.

К слову, в Харьковской области пенсионеры также имеют возможность получить денежную вместо продуктовых наборов, которые они получали раньше.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому нужно повторно подать заявление на помощь.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области: кто столкнется с большими проблемами.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: получить деньги смогут не все, названы главные правила.