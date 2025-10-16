Местных жителей предупреждают об ограничении движения транспорта в Черкассах, так что рассказываем, кому именно нужно готовиться к неудобствам.

Ограничения движения транспорта в Черкассах действуют на двух участках из-за ремонтных и строительных работ, сообщает Politeka.

Власти призывают водителей заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и задержек.

Ограничение движения транспорта в Черкассах было принято решением исполнительного комитета городского совета. Об этом проинформировал городской голова в своем сообщении на Facebook-странице.

Он пояснил, что перекрытия будут касаться сразу двух улиц, где планируется провести масштабные работы, необходимые для обновления городской инфраструктуры.

Первый участок, где будет усложнен проезд, расположен на улице Гуржиевской . Отрезок от Гоголя до бульвара Шевченко перекроют с 14 октября по 8 ноября.

На этом отрезке ТЭЦ будет проводить ремонт тепловой сети. Работы продлятся почти месяц, поэтому водителям советуют заранее искать объездные пути. По словам городского головы, это вынужденная мера, поскольку состояние тепловых коммуникаций требует безотлагательного вмешательства.

Второй участок – Русскополянский проезд. С 14 по 24 октября здесь также будут введены ограничения движения транспорта в Черкассах. Участок между Академика Королева и Якубовского будет частично закрыт из-за работ по прокладке новой кабельной линии.

Выполняет их предприятие ООО «МЕТАСТРОЙ-М». Этот участок является одним из важных для транспортного сообщения микрорайона, поэтому городские власти просят водителей относиться с пониманием и учитывать изменения.

Как сообщил чиновник, коммунальные и подрядные службы будут работать в усиленном режиме, чтобы завершить работы в указанные сроки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кто именно имеет право на дополнительные выплаты

Также Politeka сообщала, работа для пенсионеров в Черкасской области: где предлагают зарплату от 18 тысяч

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области: на какие выплаты украинцы могут рассчитывать