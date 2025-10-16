Місцевих жителів попереджають про обмеження руху транспорту в Черкасах, тож розповідаємо, кому саме потрібно готуватися до незручностей.

Обмеження руху транспорту в Черкасах діють на двох ділянках через проведення ремонтних і будівельних робіт, повідомляє Politeka.

Влада міста закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути заторів і затримок.

Обмеження руху транспорту в Черкасах ухвалено рішенням виконавчого комітету міської ради. Про це проінформував міський голова у своєму дописі на Фейсбук-сторінці.

Він пояснив, що перекриття стосуватимуться одразу двох вулиць, де планують провести масштабні роботи, необхідні для оновлення міської інфраструктури.

Перша ділянка, де буде ускладнено проїзд, розташована на вулиці Гуржіївській. Відрізок від Гоголя до бульвару Шевченка перекриють з 14 жовтня по 8 листопада.

На цьому відтинку ТЕЦ проводитиме ремонт теплової мережі. Роботи триватимуть майже місяць, тому водіям радять заздалегідь шукати об’їзні шляхи. За словами міського голови, це вимушений захід, оскільки стан теплових комунікацій потребує невідкладного втручання.

Друга ділянка - Руськополянський проїзд. З 14 по 24 жовтня тут також запровадять обмеження руху транспорту в Черкасах. Ділянка між Академіка Корольова та Якубовського буде частково закрита через роботи з прокладання нової кабельної лінії.

Виконує їх підприємство ТОВ «МЕТАБУД-М». Ця ділянка є однією з важливих для транспортного сполучення мікрорайону, тому міська влада просить водіїв ставитися з розумінням і враховувати зміни.

Як повідомив посадовець, комунальні та підрядні служби працюватимуть у посиленому режимі, щоб завершити роботи в зазначені строки.

