Ця грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області додається до основної пенсії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області надається виключно за дотримання встановлених урядом критеріїв та правил.

Роз’яснення щодо порядку виплат надав експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №168 від 24 лютого 2023 року, громадяни, які досягли 75 років, мають право на щомісячну компенсаційну надбавку у сумі 456 гривень. Ця грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області додається до основної пенсії, якщо її загальний розмір не перевищує 10 340 гривень.

Як зазначив Сергій Коробкін, особи віком від 70 до 74 років можуть претендувати на меншу надбавку — до 300 гривень. Після досягнення 75-річного віку реальне збільшення щомісячної виплати для цієї групи становить 156 гривень.

Окрему увагу експерт приділив визначенню терміна «самотній пенсіонер». Часто вважають, що це особа, яка живе одна. Насправді закон визначає самотнім того, хто не має працездатних родичів, зобов’язаних утримувати його згідно із законодавством. Тобто навіть якщо людина мешкає без родини, вона не є самотньою офіційно, якщо має працездатних дітей або близьких родичів. У випадках, коли нащадки також є пенсіонерами, статус «самотнього» може бути підтверджено, оскільки немає осіб, здатних забезпечити матеріальну підтримку.

Доплата на догляд призначається для громадян старшого віку, але виплачується лише після досягнення 80 років. Її регулює постанова Кабінету Міністрів №261 від 2 квітня 2005 року (з оновленнями 2020 року). Виплата надається людям, які потребують стороннього догляду та мають офіційний статус самотнього пенсіонера.

Для отримання допомоги необхідно відповідати кільком вимогам: надати висновок лікарсько-консультативної комісії, підтвердити потребу в постійному догляді та досягти 80-річного віку. Розмір цієї надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році вона дорівнюватиме 944,40 гривень (2361 × 40%).

