Разъяснение о порядке выплат предоставил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №168 от 24 февраля 2023 года, граждане, достигшие 75 лет, имеют право на ежемесячную компенсационную надбавку в сумме 456 гривен. Эта денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области прибавляется к основной пенсии, если ее общий размер не превышает 10 340 гривен.

Как отметил Сергей Коробкин, лица от 70 до 74 лет могут претендовать на меньшую надбавку — до 300 гривен. После достижения 75-летнего возраста, реальное увеличение ежемесячной выплаты для этой группы составляет 156 гривен.

Отдельное внимание эксперт уделил определению термина «одинокий пенсионер». Часто считают, что это человек, живущий один. На самом деле, закон определяет одиноким того, кто не имеет трудоспособных родственников, обязанных содержать его согласно законодательству. То есть даже если человек живет без семьи, он не одинок официально, если имеет трудоспособных детей или близких родственников. В случаях, когда потомки также являются пенсионерами, статус одинокого может быть подтвержден, поскольку нет лиц, способных обеспечить материальную поддержку.

Доплата по уходу назначается для граждан старшего возраста, но выплачивается только по достижении 80 лет. Ее регулирует постановление Кабинета Министров №261 от 2 апреля 2005 г. (с обновлением 2020 г.). Выплата предоставляется людям, нуждающимся в постороннем уходе и имеющих официальный статус одинокого пенсионера.

Для получения помощи необходимо соответствовать нескольким требованиям: предоставить заключение врачебно-консультативной комиссии, подтвердить необходимость постоянного ухода и достичь 80-летнего возраста. Размер этой надбавки составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году она будет равна 944,40 гривен (2361 × 40%).

