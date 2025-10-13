Однією з основних виплат для внутрішньо переміщених осіб залишається грошова допомога для ВПО у Черкаській області на проживання.

У Черкаській області деякі переселенці можуть втратити право на раніше призначену грошову допомогу для ВПО, тоді як інші отримають додаткові виплати.

Йдеться як про базову державну підтримку на проживання, так і про нові види фінансової допомоги, зокрема на опалення, оренду житла.

Державна підтримка на проживання

Однією з основних виплат для внутрішньо переміщених осіб залишається допомога на проживання. Проте у жовтні не всі переселенці продовжать отримувати грошову допомогу для ВПО у Черкаській області. Ті, хто вже шість місяців поспіль отримував виплату, ризикують її втратити. Виняток становлять найбільш вразливі категорії населення – сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю та інші соціально незахищені групи.

Розмір становить 2000 гривень на одного дорослого та 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю. Оформити цю підтримку можна кількома офіційними каналами: через вебпортал «Дія», центри надання адміністративних послуг, сервісні центри Пенсійного фонду або виконавчі органи місцевих рад.

Додаткова грошова допомога для ВПО у Черкаській області

У жовтні для внутрішньо переміщених осіб, які протягом останніх шести місяців мали стабільний офіційний дохід від роботи або здійснювали підприємницьку діяльність як фізичні особи-підприємці, передбачена додаткова одноразова виплата.

Сума такої підтримки становить 2000 гривень. Мета цієї ініціативи – стимулювати економічну активність переселенців та допомогти їм адаптуватися на новому місці проживання.

Виплати на опалювальний сезон

Ще одним видом державної підтримки є фінансова допомога на оплату опалення. Її отримають переселенці, які вже користуються субсидіями або пільгами на житлово-комунальні послуги та не отримували аналогічної допомоги від міжнародних гуманітарних організацій.

Середній розмір такої виплати може становити до 8000 гривень. Планується, що виплати почнуться у листопаді та грудні, після завершення програм фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Джерело: На пенсії.

