Початок опалювального сезону 2025 в Запоріжжі відбудеться після досягнення необхідних температурних умов та завершення всіх підготовчих заходів.

Початок опалювального сезону 2025 в Запоріжжі вже повністю підготовлений, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає в.о. міського голови Регіна Харченко в ефірі телемарафону. За її словами, усі житлові будинки, що підключені до централізованого опалення, готові до подачі тепла. Також підготовлені школи, дитсадки та комунальні установи, аби забезпечити безперебійну роботу соціальної інфраструктури після старту сезону. Дата початку теплопостачання визначатиметься за температурними показниками та дотриманням санітарного режиму.

За словами Харченко, місто посилює захист теплових станцій і котелень, створює резерв палива та встановлює альтернативні джерела енергії для запобігання аварійним ситуаціям. Inform.zp.ua повідомляє, що з 6 жовтня у Запоріжжі розпочали заповнення внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, а мешканців закликають завчасно завершити ремонтні роботи, включно із заміною батарей, рушникосушарок та труб у квартирах.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що подачу тепла в домівки розпочнуть, коли середньодобова температура протягом трьох діб триматиметься на рівні +8°C або нижче.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Запоріжжі відбудеться після досягнення необхідних температурних умов та завершення всіх підготовчих заходів, що гарантує стабільне теплопостачання для житлових і соціальних об’єктів міста.

До слова, щоб економити на теплі взимку, варто підтримувати оптимальну температуру в кімнатах, утеплювати вікна та двері, використовувати обігрівачі лише за потреби і максимально зберігати тепло в приміщенні за допомогою штор, пледів та ковдр. Також ефективно провітрювати коротко, щоб не охолоджувати стіни, і регулювати батареї за допомогою термоголовок, що дозволяє зменшити споживання енергії.

